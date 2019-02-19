СЕГОДНЯ 10:38 2019-02-19T14:26:04+03:00

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил начальника Департамента информатизации. Пост займет Александр Немтинов. Подразделение является приемником Комитета связи и информационных технологий администрации, в котором ранее Немтинов трудился в должности председателя.

- Александр Немтинов с 2002 года работал в мэрии Екатеринбурга на посту ведущего специалиста Комитета по экономике, затем стал главным специалистом, начальником информационно-аналитического отдела, - рассказали в пресс-службе мэрии. - В 2010 году Немтинов был назначен заместителем председателя Комитета стратегического планирования, а в 2011-м - заместителем начальника Департамента экономики.

В 2016 году перешел в правительство Свердловской области заместителем директора Департамента по местному самоуправлению и стратегическому развитию территорий, а в 2017-м возглавил Департамент стратегического и территориального развития Министерства экономики и территориального развития региона.

В октябре прошлого года Александр Немтинов получил должность председателя городского Комитета связи и информационных технологий, а с 19 февраля этого года назначен начальником Департамента информатизации администрации города Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU