В Нижнем Тагиле ищут 50-летнего инвалида

СЕГОДНЯ 10:14 2019-02-19T10:17:03+03:00

Мужчина ушел два дня назад, не взяв с собой телефон

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В Нижнем Тагиле родственники, полицейские и волонтеры разыскивают пропавшего 50-летнего Игоря Владиславовича Манойлова. В дежурную часть обратилась его жена, которая рассказала, что супруг исчез 18 февраля.

По словам женщины, муж недавно стал инвалидом и был вынужден уйти из профессии. В день исчезновения, когда она уходила на работу, супруг спал. В течение дня на ее звонки он не отвечал, а вечером жена не застала мужчину дома. Оказалось, что мобильный телефон он не взял.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

- Оперативники установили, что с 9 до 10 часов мужчина расплачивался банковской картой в ряде магазинов. Сотрудники полиции вместе с волонтерами проверяют эти магазины, опрашивая работников, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Игоря Манойлова, просят позвонить в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД «Нижнетагильское» по телефону (3435)-97-64-02 или на линию 02.

ИСТОЧНИК KP.RU