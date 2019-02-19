В Екатеринбурге вынесли приговор вандалу, разбившему 21 могильный памятник

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-19T09:34:00+03:00

Во время преступления мужчина был пьян

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В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю, устроившему погром на «Кольцовском» кладбище. Александра Исакова признали виновным в уничтожении памятников. В общей сложности мужчина разбил 21 надгробие.

- Обвиняемый распивал спиртные напитки, после чего у него возник умысел на повреждение и осквернение мест захоронения умерших, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Мужчина стал опрокидывать памятники и надгробные сооружения, приводя их в полную непригодность или нанося существенные повреждения, исключающие их дальнейшее использование.

Суд назначил Александру Исакову 340 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU