2019-02-19T09:30:10+03:00
Недвижимость

Парк у Дворца молодежи отдадут спортсменам и велосипедистам

Очередная реконструкция площадки для отдыха начнется летом
Лев Истомин
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Парк уже обновляли пару лет назад. Фото: Яндекс.КартыПарк уже обновляли пару лет назад. Фото: Яндекс.Карты
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Мэрия Екатеринбурга решила заново реконструировать парк XXII Партсъезда у Дворца молодежи. Подрядчик до середины мая представит дизайн-проект, после чего летом начнутся строительные работы. Электронный аукцион будет проведен 4 марта.

В документации проекта на сайте госзакупок указано, что в обновленном парке появятся велосипедные и спортивные объекты: волейбольная, баскетбольная, общефизическая и комплексная спортивные площадки, а также велодорожки.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Здесь же оборудуют и три детские игровые зоны, которые будут выполнены в «конной тематике», ведь чуть больше века назад именно здесь находился Екатеринбургский ипподром. Также в парке обновят зеленые насаждения за счет новых цветников и вазонов.

На проект мэрия готова потратить 1 миллион 959 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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