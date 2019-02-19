2019-02-19T09:06:29+03:00
Общество

Защита осужденного уральского ловца покемонов обжалует приговор в Санкт-Петербурге

Адвокат намерен добиться более мягкого вердикта
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Ранее блогер получил 2 года и 3 месяца условного срокаРанее блогер получил 2 года и 3 месяца условного срокаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургскому блогеру Руслану Соколовскому, ловившему покемонов в Храме-на-Крови, могут изменить приговор. В 2017 году свердловчанин получил 3,5 года условно, однако защита смогла снизить наказание до 2 лет и 3 месяцев условно с испытательным сроком ни три года.

Но и этот вердикт адвокат Соколовского Алексей Бушмаков считает несправедливым. Юрист подал ходатайство о приведении приговора в соответствие в законом, учитывая частичную декриминализацию.

- Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщает: Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство адвоката Бушмакова А.В. о приведении приговора в соответствие в действующим законодательством в порядке ст.10 УК РФ в отношении осужденного Соколовского, - написал у себя в Facebook Бушмаков. - Номер материала 4/17-19/2019.

На данный момент ловец покемонов по-прежнему находится в списках террористов и экстремистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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