2019-02-19T08:34:16+03:00
Здоровье

Для городов Среднего Урала закупят еще 30 тысяч вакцин против кори

Текущий запас составляет 19 тысяч доз
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге корь подхватили почти три десятка человекВ Екатеринбурге корь подхватили почти три десятка человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Для городов Свердловской области будет куплено еще 30 тысяч вакцин против кори. Об этом на заседании регионального совета общественной безопасности сообщила замминистра здравоохранения Ирена Базите.

- Действующий запас противокоревой вакцины в Свердловской области составляет 19 тысяч доз. Дополнительно министерством организован закуп еще 30 тысяч доз. Это в полной мере отвечает сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации, - сказала чиновница.

- В каждом муниципалитете должна быть разработана и принята целевая программа по профилактике социально значимых заболеваний и обеспечено соответствующее финансирование, - добавил губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, первые случаи заболевания корью в Екатеринбурге были зарегистрированы в декабре прошлого года. Однако к февралю число пациентов, подхвативших опасную инфекцию, увеличилось до 28 человек.

8 февраля в уральской столице были введены дополнительные противоэпидемические меры, одной из которых стал недопуск в школы и детские сады непривитых детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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