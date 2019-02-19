Для городов Среднего Урала закупят еще 30 тысяч вакцин против кори
Для городов Свердловской области будет куплено еще 30 тысяч вакцин против кори. Об этом на заседании регионального совета общественной безопасности сообщила замминистра здравоохранения Ирена Базите.
- Действующий запас противокоревой вакцины в Свердловской области составляет 19 тысяч доз. Дополнительно министерством организован закуп еще 30 тысяч доз. Это в полной мере отвечает сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации, - сказала чиновница.
- В каждом муниципалитете должна быть разработана и принята целевая программа по профилактике социально значимых заболеваний и обеспечено соответствующее финансирование, - добавил губернатор Евгений Куйвашев.
Напомним, первые случаи заболевания корью в Екатеринбурге были зарегистрированы в декабре прошлого года. Однако к февралю число пациентов, подхвативших опасную инфекцию, увеличилось до 28 человек.
8 февраля в уральской столице были введены дополнительные противоэпидемические меры, одной из которых стал недопуск в школы и детские сады непривитых детей.
ИСТОЧНИК KP.RU