Мэрия Талицы заплатит 10 тысяч рублей семье детсадовца, которого покусала стая собак

СЕГОДНЯ 08:10 2019-02-19T08:12:31+03:00

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Прокуратура Талицкого округа через суд обязала местную администрацию выплатить компенсацию морального вреда маме 6-летнего мальчика, на которого напала стая бродячих собак.

Инцидент произошел возле одного из домов на улице Советская. В результате ребенок получил множественные укусы и ссадины.

- В ходе проверки установлено, что нападение безнадзорных собак стало возможным в связи с непринятием администрацией должных мер по отлову безнадзорных животных, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В связи с этим прокурор направил в суд иск о взыскании с органов местного самоуправления компенсации морального вреда в пользу матери малолетнего.

Суд требования удовлетворил, обязав мэрию выплатить 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU