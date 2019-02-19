2019-02-19T07:56:28+03:00
Общество

Суд разрешил кинотеатрам Екатеринбурга не платить авторскому обществу миллион за музыку к фильмам

Ранее РАО подало три иска, обвиняя уральские синема в нарушении авторских прав
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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РАО просило 3% от суммы, собранной на продаже билетовРАО просило 3% от суммы, собранной на продаже билетовФото: Алексей БУЛАТОВ
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17-й Арбитражный апелляционный суд Свердловской области поставил точку в споре между Российским авторским обществом и тремя кинотеатрами Екатеринбурга.

В прошлом году РАО подало иски, в которых обвиняло кинотеатры «Салют», «Заря» и «Знамя» в нарушении авторских прав. В обществе заявили, что поскольку синема не заключили с ними договоры, то должны выплачивать за воспроизведенную в 100 фильмах музыку в пользу композиторов 3% от суммы, собранной на продаже билетов.

Первые заседания остались за РАО, тогда областной Арбитраж обязал кинотеатры выплатить авторскому обществу крупные суммы. Например, «Салюту» назначили миллион рублей. Но защите удалось оспорить вердикт.

- Наш екатеринбургский муниципальный кинотеатр «Салют» не будет выплачивать дань в РАО! Решение Арбитражного суда Свердловской области отменено, в удовлетворении иска к отказано в полном объёме, - написал у себя в Facebook адвокат Евгений Дедков.

Сразу вслед за этим отменили и судебное решение о взыскании в пользу РАО вознаграждения авторов музыки к кинофильмам с кинотеатров «Заря» и «Знамя».

ИСТОЧНИК KP.RU

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