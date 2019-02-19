В центре Екатеринбурга Lada снесла забор

СЕГОДНЯ 07:17 2019-02-19T07:19:10+03:00

В ограждение отечественная легковушка улетела после столкновения с Skoda

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В центре Екатеринбурга неудачный манёвр водителя на Skoda Yeti привел к серьезной аварии. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Московская иномарка протаранила Lada Vesta.

Фото: служба спасения "Сова"

- Как утверждают очевидцы, водитель Skoda двигался по проспекту от Сакко и Ванцетти. При совершении поворота в сторону Московской, он не пропустил Lada, которая ехала со стороны Репина, - сообщили в службе спасения «Сова».

Фото: служба спасения "Сова"

От удара отечественную легковушку выбросило с проезжей части, после чего она снесла забор. Оба водителя, к счастью, не пострадали.

Фото: служба спасения "Сова"

ИСТОЧНИК KP.RU