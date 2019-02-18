2019-02-18T17:03:30+03:00
Происшествия

Начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова отправили под домашний арест

Его защите удалось опротестовать содержание под стражей
Данил СВЕЧКОВ
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Под домашним арестом Алексей Миронов будет находиться до 12 апреля включительно.Под домашним арестом Алексей Миронов будет находиться до 12 апреля включительно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловском областном суде вернулись сегодня к делу Алексея Миронова, главы Свердловской железной дороги. Служители Фемиды рассматривали его апелляционную жалобу на продление срока содержания под стражей.

- По итогам апелляционного рассмотрения жалоб защиты Миронова постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга о продлении срока содержания под стражей обвиняемого отменено, - сообщают в Свердловском областном суде. - В удовлетворении ходатайства следователя о продлении Миронову срока содержания под стражей отказано.

Под домашним арестом Алексей Миронов будет находиться до 12 апреля включительно. Высокопоставленный сотрудник Свердловской железной дороги обвиняется в получении взятки. Его задержали в середине декабря. Сам Миронов свою вину не признавал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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