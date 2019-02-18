На Урале 67 человек госпитализировали с пневмонией

СЕГОДНЯ 16:50 2019-02-18T16:50:26+03:00

Если говорить про грипп и ОРВИ, то заболеваемость по ним идет на спад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Грипп отступает, констатируют специалисты. За прошлую неделю в регионе заболело 37,8 тысяч человек, что на 23% нише, чем за прошлую неделю. Если же говорить о Екатеринбурге, то в нем за прошедшие семь дней зарегистрировано 13,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что также меньше, чем на позапрошлой неделе на 19%.

- По-прежнему прирост заболеваемости происходит в основном за счет подростков старше 15 лет и взрослых, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. - Полностью приостановлен образовательный процесс в 10 детских садах и 37 школах; частично образовательный процесс приостановлен в 94 детских дошкольных учреждениях и в 41 школе.

Также медики зарегистрировали 1009 случаев пневмонии. Из них 67 человек пришлось госпитализировать.

ИСТОЧНИК KP.RU