2019-02-18T15:38:12+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле мать-одиночка устроилась наркокурьером, чтобы заплатить за детский сад

Несколько месяцев назад женщина ушла от мужа, а собственных денег не хватало
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"
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В Нижнем Тагиле будут судить 28-летнюю мать-одиночку, которая устроилась наркокурьером. В нелегальный бизнес женщина пришла несколько месяцев назад из-за нехватки денег.

Однако практически сразу же сыщики разоблачили новоиспеченного дилера и устроили за ней оперативную слежку. Задержали женщину в момент попытки продажи дозы «синтетики».

Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

В арендованной квартире, где женщина проживала с приятелем, полицейские обнаружили два полимерных пакета. В них находились 27 свертков, обмотанные красной и оранжевой липкой лентой.

- В присутствии понятых сотрудники полиции вскрыли один из свертков, в нем находилось порошкообразное вещество белого цвета, которое, по признанию подозреваемой, является синтетическим наркотиком, - рассказали в пресс-группе МУ МВД России "Нижнетагильское". - Также были найдены набор неодимовых магнитов, которые закладчики используют для крепления свертков к металлическим предметам, вроде перил и почтовых ящиков.

Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

Подозреваемая рассказала, что полгода назад ушла от мужа, но так как находилась в декретном отпуске, не могла нормально зарабатывать.

Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

- Хотела поработать месяца два-три, чтобы «встать на ноги», одеться к весне, купить одежду ребенку и устроить его в детский сад, а потом выйти на нормальную работу, - призналась мать-одиночка.

Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

Экспертиза показала, что в изъятых свертках более 50 грамм «синтетики». Теперь женщине грозит до 20 лет колонии. Наличие маленького ребенка позволит женщине до решения суда находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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