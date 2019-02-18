В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса № 039
В Екатеринбурге с 20 февраля изменится схема движения автобусного маршрута № 039. Ранее общественный транспорт курсировал от «Кольцово» до «ТЦ Сибирский тракт». Теперь же рейсы направят от «Кольцово» к новому конечному пункту - «НПЦ Онкология».
- Данные изменения позволят обеспечить транспортную связь района Автовокзал с госпиталем для ветеранов войн и Свердловским областным онкологическим диспансером, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Новый маршрут автобусов будет пролегать по улицам Бахчиванджи, автодорога Екатеринбург - аэропорт Кольцово, ЕКАД, Альпинистов, Инженерная, Грибоедова, Пархоменко, Щербакова, Белинского, Щорса, Амундсена, Академика Бардина, Зоологическая, проезд ТЦ «Радуга Парк», Волгоградская, Репина, Светлореченская, Соболева и Прохожая.
ИСТОЧНИК KP.RU