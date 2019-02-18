2019-02-18T15:00:38+03:00
Общество

Екатеринбуржцы пожаловались детскому омбудсмену РФ на нехватку школ в Академическом

Анна Кузнецова пообещала обсудить этот вопрос на встрече с губернатором
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Анна Кузнецова лично пообщалась с екатеринбургскими мамамиАнна Кузнецова лично пообщалась с екатеринбургскими мамамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня в Екатеринбург с рабочим визитом прилетела уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Программа детского омбудсмена расписана буквально по минутам. Но первым делом гостья отправилась в областной перинатальный центр.

Медики устроили омбудсмену экскурсию, попутно рассказывая об оборудовании и применяемых методах лечения самых крохотных малышей. После чего Анна Кузнецова лично пообщалась с мамочками-пациентками. Интересовали женщин не только вопросы, связанные с новорожденными, но и детьми постарше.

Так, горожанки подняли тему застройки микрорайона Академический. В районе катастрофическая нехватка школ, а в одной из имеющихся пришлось сформировать аж 21 первый класс.

- Сегодня вечером я надеюсь увидеться с руководителем региона. Мы обязательно этот вопрос обсудим, - пообещали Анна Кузнецова. - Одно дело говорить, что все будет хорошо, и совсем другое - стараться создавать для этого условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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