2019-02-18T15:02:52+03:00
Общество

На начальника СвЖД Алексея Миронова завели новое уголовное дело

Руководителю вменяют еще один эпизод получения взятки
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Накануне обжалования меры пресечения на Алексея Миронова завели новое уголовное делоНакануне обжалования меры пресечения на Алексея Миронова завели новое уголовное делоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня глава Свердловской железной дороги вместе с защитой обжалует свой арест. Напомним, Алексея Миронова задержали в середине декабря прошлого года по подозрению во взяточничестве в размере 650 тысяч рублей.

Руководитель СвЖД вину не признал и просил на время следствия оставить его на свободе, дав возможность продолжить работать. Однако служители Фемиды решили иначе и отправили Алексея Миронова в СИЗО на два месяца.

В январе в Уральском следственном управлении на транспорте заявили, что на начальника железной дороги есть уже два уголовных дела, и они не последние. Сегодня это подтвердилось. В отношении Миронова возбуждено новое уголовное дело и снова по статье «Получение взятки».

- Это - имитация бурной процессуальной деятельности, чтобы оказать давления на суд, - коротко прокомментировал адвокат Миронова Сергей Соколовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса № 039
Екатеринбуржцы пожаловались детскому омбудсмену РФ на нехватку школ в Академическом
В аэропорту Кольцово задержали китайца с контрабандой из 1200 сигарет
Дума Екатеринбурга будет регулярно принимать у себя депутатов Госдумы
Следователи Березовского проверят мужчин, которых соседи обвиняют в избиении и изнасиловании инвалида
В Екатеринбурге поймали вымогателей, застрявших на месте преступления в заглохшей машине
Депутат Гордумы Екатеринбурга предложил строить новые школы на деньги новоселов
Свердловская прокуратура аннулировала 400 штрафов, которые ГИБДД выписала водителям
Глава свердловского Минздрава проверил больницы Серова
На Кольцовском тракте автоледи с ребенком протаранила три машины
На Урале оштрафовали коллекторов, которые звонили должникам в семь раз чаще разрешенного
В Екатеринбурге из-за горящей сауны эвакуировали жилую 6-этажку
Начало недели в Екатеринбурге будет снежным и теплым
Услышал шум – шагай быстрей: над жителями Екатеринбурга нависла угроза
Свердловский епископ призвал общество ориентироваться молодежь
Угонщика самолета из ХМАО проверят на вменяемость в Екатеринбурге
В Литературном квартале Екатеринбурга появится Музей русского горя
Гитары группы «Чайф» долетели до Екатеринбурга
Ждем президента: в Свердловской области на месяц перенесли Сабантуй
«Полагается порицание»: уральский биатлонист опоздал на собственную гонку на Кубке мира
Пострадали только дамы: в самом центре Екатеринбурге ночью «бодались» две иномарки
На окраине Екатеринбурга произошло жуткое ДТП: двое пострадали, один погиб
Так решил Медведев: Екатеринбург стал центром экономического роста
Волейболистки «Уралочки» в непростой схватке победили в матче с красноярским «Енисеем»
Под Екатеринбургом горел полузаброшенный многоквартирник
Горнолыжный курорт «Солнечная долина» дарит гостям «жаркий снег»
Боевой арсенал: в гараже свердловчанина нашли три кило взрывчатки