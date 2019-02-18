На начальника СвЖД Алексея Миронова завели новое уголовное дело
Сегодня глава Свердловской железной дороги вместе с защитой обжалует свой арест. Напомним, Алексея Миронова задержали в середине декабря прошлого года по подозрению во взяточничестве в размере 650 тысяч рублей.
Руководитель СвЖД вину не признал и просил на время следствия оставить его на свободе, дав возможность продолжить работать. Однако служители Фемиды решили иначе и отправили Алексея Миронова в СИЗО на два месяца.
В январе в Уральском следственном управлении на транспорте заявили, что на начальника железной дороги есть уже два уголовных дела, и они не последние. Сегодня это подтвердилось. В отношении Миронова возбуждено новое уголовное дело и снова по статье «Получение взятки».
- Это - имитация бурной процессуальной деятельности, чтобы оказать давления на суд, - коротко прокомментировал адвокат Миронова Сергей Соколовский.
ИСТОЧНИК KP.RU