В аэропорту Кольцово задержали китайца с контрабандой из 1200 сигарет

СЕГОДНЯ 13:52 2019-02-18T15:04:12+03:00

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Кольцовские таможенники задержали в аэропорту пассажира из Пекина. Внимание проверяющих привлек огромный багаж мужчины, с которым тот уверенно прошагал к «зеленому коридору». Содержимое пестрило национальной китайской продукцией: лапшой, соевым соусом, специями. И среди этого множества еды инспекторы обнаружили больше 1000 контрабандных сигарет.

- По таможенным правилам без декларирования одному пассажиру старше 18 лет можно провозить только 200 сигарет, 50 сигар и 250 граммов табака. Все, что превышает эти цифры, необходимо декларировать в «красном коридоре». В итоге жителю КНР отдали только разрешенные к провозу 200 сигарет, остальные 1200 изъяли, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По факту нарушения ввоза на таможенную территорию ЕАЭС товара проводится расследование. Так как сигареты являются подакцизным товаром, то изъятые папиросы китайцу, скорее всего, не вернут.

ИСТОЧНИК KP.RU