2019-02-18T12:33:23+03:00
Политика

Дума Екатеринбурга будет регулярно принимать у себя депутатов Госдумы

Первая встреча пройдет в начале марта
Лев Истомин
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Депутаты двух дум "сверят часы"Депутаты двух дум "сверят часы"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутаты Гордумы Екатеринбурга намерены регулярно обсуждать острые проблемы вместе со своими коллегами из Госдумы.

Первая встреча участием шести депутатов нижней палаты Федерального собрания в здании городской администрации состоится 1 марта. В ней примут участие Максим Иванов, Николай Езерский, Лев Ковпак, Александр Петров, Андрей Альшевских и Данил Шилков.

Ранее встреча в таком же формате прошла с участием депутата Госдумы Дмитрия Ионина. Он посетил заседание Гордумы 1 февраля. Также Ионин тогда обсудил с мэром Екатеринбурга вопрос об отмене 024 маршрутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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