Дума Екатеринбурга будет регулярно принимать у себя депутатов Госдумы
Первая встреча пройдет в начале марта
Депутаты двух дум "сверят часы"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Депутаты Гордумы Екатеринбурга намерены регулярно обсуждать острые проблемы вместе со своими коллегами из Госдумы.
Первая встреча участием шести депутатов нижней палаты Федерального собрания в здании городской администрации состоится 1 марта. В ней примут участие Максим Иванов, Николай Езерский, Лев Ковпак, Александр Петров, Андрей Альшевских и Данил Шилков.
Ранее встреча в таком же формате прошла с участием депутата Госдумы Дмитрия Ионина. Он посетил заседание Гордумы 1 февраля. Также Ионин тогда обсудил с мэром Екатеринбурга вопрос об отмене 024 маршрутки.
ИСТОЧНИК KP.RU