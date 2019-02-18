2019-02-18T15:08:55+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге поймали вымогателей, застрявших на месте преступления в заглохшей машине

Трое мужчин требовали от знакомого 100 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по ЕкатеринбургуФото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
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В уральской столице полицейские и ОМОН Росгвардии задержали троих вымогателей. Мужчины хотели гульнуть на широкую ногу, а чтобы не утруждать себя работой, решили забрать деньги у знакомого. Угрожая приятелю, злоумышленники требовали от него 100 тысяч рублей и дали один день, чтобы собрать и принести сумму. Встреча для передачи денег была назначена на парковке ТРЦ «Парк Хаус».

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Но информацию о возможном вымогательстве перехватили сотрудники уголовного розыска и установили за потерпевшим наблюдение. В условленное время мужчина сел в припаркованную у заднего входа в ТЦ «Ладу-Калину», где передал злоумышленникам оговоренную сумму и вышел. В этот момент оперативники и бойцы ОМОН блокировали машину вымогателей.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

- Однако подозреваемые отказались выходить и закрыли двери. Водитель попытался тронуться с места, но у машины заглох двигатель. Далее в соответствии с законом «О Полиции» было принято решение применить к подозреваемым физическую силу и спецсредства. Молодые люди, несмотря на активное сопротивление, были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Возможных жертв задержанных просят обратиться в органы внутренних дел по телефонам: (343) 369-98-95 (следствие), (343) 356-42-03 (дежурная часть) либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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