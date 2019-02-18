2019-02-18T15:12:58+03:00
Общество

Депутат Гордумы Екатеринбурга предложил строить новые школы на деньги новоселов

Стоимость квадратного метра вырастет на 5 - 7 тысяч рублей
Лев Истомин
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Школы для будущих учеников предложили строить за счет родителейШколы для будущих учеников предложили строить за счет родителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге обострилась проблема нехватки школ. Несколько лет назад в уральской столице каждый месяц открывали детские сады, выполняя поручение президента. Теперь воспитанники дошкольных учреждений доросли до школ, мест в которых сегодня не хватает.

После старта записи будущих первоклашек в школы выяснилось, что в 41 учебном учреждении количество заявление от родителей значительно превышает число имеющихся мест.

Свое видение решения острой проблемы предложил бывший вице-мэр Екатеринбурга по социальной политике, а ныне депутат Гордумы Михаил Матвеев.

По его мнению, вопрос можно частично решить за счет покупателей жилья в новостройках, потому что бюджетных денег все равно не хватит, чтобы всем обеспечить места в школах.

- Несколько лет подряд у нас возводится порядка миллиона квадратных метров жилья в год. Чтобы удовлетворить этот объем социальной инфраструктурой, а это школы, детсады, больницы, нужно до 40 миллиардов рублей. Таких денег в бюджете нет и не будет, - считает народный избранник.

Матвеев считает, что нужно ставить застройщикам задачу вместе с возведением домов строить школы и детские сады. В итоге эта финансовая нагрузка ляжет на плечи покупателей жилья.

- Стоимость квадратного метра жилья в таком случае повысится на 5 - 7 тысяч рублей, но зато покупатели будут точно знать, что их дети будут точно обеспечены школами и детсадами, - заявил Михаил Матвеев.

После ввода образовательных учреждений в эксплуатацию все расходы по их содержанию возьмет на себя городской бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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