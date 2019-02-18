2019-02-18T15:14:37+03:00
Авто

Свердловская прокуратура аннулировала 400 штрафов, которые ГИБДД выписала водителям

Минимальная сумма денежных санкций составляла 150 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Прокуратура Свердловской области уличила Госавтоинспекцию в незаконно выписанных штрафах для водителей. С декабря 2017 по июнь 2018 года на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов» сотрудники ГИБДД на основании данных автоматического пункта весогабаритного контроля вынесли 411 постановлений о привлечении предпринимателей к административной ответственности. Минимальный размер штрафа составлял 150 тысяч рублей.

- При этом Уральским межрегиональным территориальным управлением Росстандарта в рамках мероприятий по контролю проверена работа автоматического пункта весогабаритного контроля, в результате выявлена его неисправность, что указывает на недостоверность показаний оборудования, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Порядка 320 документов отменены в связи с недоказанностью обстоятельств. Работа автоматического пункта весогабаритного контроля на данный момент приостановлена. По решению суда Госавтоинспекция начала возврат уплаченных штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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