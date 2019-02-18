2019-02-18T09:53:38+03:00
Здоровье

Глава свердловского Минздрава проверил больницы Серова

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Департамент информполитики регионаФото: Департамент информполитики региона
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Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков впервые прибыл с рабочей поездкой в Серов. Во время визита глава ведомства лично проинспектировал местные больницы и учебные заведения, готовящие будущих врачей.

По итогам поездки Цветков дал указание филиалу областного медколледжа в Серове выделить новое помещение, пустовавшее после закрытия отделения Гуманитарного университета в посёлке Энергетиков. Это позволит увеличить прием студентов и наладить учебный процесс подготовки так необходимых области специалистов младшего звена.

- Результатом осмотра реанимации городской больницы стало решение об эвакуации ещё одного пациента бортом медицинской авиации. Кстати, в этот день в Екатеринбург уже отправили одного больного с тяжелой формой пневмонии. В этом году это уже четвертая отправка вертолетом санитарной авиации, - рассказали в Департаменте информполитики региона. - В ходе посещения стационарного отделения «на Горке» было принято решение о необходимости капитального ремонта приёмного покоя.

Также Серовской больнице предложено предоставить план по ремонту помещений на улице Крупской и последующему переносу туда травмпункта, женской консультации и отделения пульмонологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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