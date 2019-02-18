2019-02-18T08:56:46+03:00
Происшествия

На Кольцовском тракте автоледи с ребенком протаранила три машины

Женщину забрали в больницу с подозрением на перелом таза
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В уральской столице на Кольцовском тракте произошла авария с участием четырех иномарок. На первом километре дороги автоледи за рулем Citroen врезалась в стоявшие в пробке Toyota, Mitsubishi и Lexus.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- Женщина допустила наезд на три стоявшие машины - Toyota, Mitsubishi и Lexus, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. — Её доставили в больницу с подозрением на перелом костей таза.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Кроме того, в момент аварии в салоне Citroen находился 9-летний ребенок автоледи. Юного пассажира уже осмотрели врачи детской «девятке», диагностировав ушиб грудной клетки.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU

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