На Кольцовском тракте автоледи с ребенком протаранила три машины
В уральской столице на Кольцовском тракте произошла авария с участием четырех иномарок. На первом километре дороги автоледи за рулем Citroen врезалась в стоявшие в пробке Toyota, Mitsubishi и Lexus.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
- Женщина допустила наезд на три стоявшие машины - Toyota, Mitsubishi и Lexus, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. — Её доставили в больницу с подозрением на перелом костей таза.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Кроме того, в момент аварии в салоне Citroen находился 9-летний ребенок автоледи. Юного пассажира уже осмотрели врачи детской «девятке», диагностировав ушиб грудной клетки.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
ИСТОЧНИК KP.RU