На Урале оштрафовали коллекторов, которые звонили должникам в семь раз чаще разрешенного

СЕГОДНЯ 08:30 2019-02-18T08:40:30+03:00

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В Свердловской области впервые по результатам административного расследования оштрафована микрофинансовая организация. Двое екатеринбуржцев пожаловались судебным приставам на сотрудников ООО МФК «МигКредит», которые постоянными телефонными звонками сделали жизнь должников невыносимой.

За 20 дней коллекторы позвонили непогасившим платеж клиентам и их знакомым 55 раз, превысив разрешеный норматив в семь раз.

- По закону разрешено осуществлять звонки при взыскании юридическими лицами просроченной задолженности не более 1 раза в день, 2 раз в неделю и не более 8 раз в месяц, - сообщили в УФССП по Свердовской облсти. - В другом случае было установлено, что микрофинансовая организация допустила нарушения при осуществлении взаимодействия с третьим лицом без согласия должника и выраженным несогласием третьего лица - бывшим коллегой заемщика.

В отношении ООО МФК «МигКредит» были составлены и направлены в суд протоколы об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения фирму по займам оштрафовали на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU