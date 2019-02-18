2019-02-18T08:40:30+03:00
Общество

На Урале оштрафовали коллекторов, которые звонили должникам в семь раз чаще разрешенного

Сотрудники микрофинансовой организации сделали 55 звонков за 20 дней
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
За нарушения фирме по займам придется заплатить 50 тысяч рублейЗа нарушения фирме по займам придется заплатить 50 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области впервые по результатам административного расследования оштрафована микрофинансовая организация. Двое екатеринбуржцев пожаловались судебным приставам на сотрудников ООО МФК «МигКредит», которые постоянными телефонными звонками сделали жизнь должников невыносимой.

За 20 дней коллекторы позвонили непогасившим платеж клиентам и их знакомым 55 раз, превысив разрешеный норматив в семь раз.

- По закону разрешено осуществлять звонки при взыскании юридическими лицами просроченной задолженности не более 1 раза в день, 2 раз в неделю и не более 8 раз в месяц, - сообщили в УФССП по Свердовской облсти. - В другом случае было установлено, что микрофинансовая организация допустила нарушения при осуществлении взаимодействия с третьим лицом без согласия должника и выраженным несогласием третьего лица - бывшим коллегой заемщика.

В отношении ООО МФК «МигКредит» были составлены и направлены в суд протоколы об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения фирму по займам оштрафовали на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава свердловского Минздрава проверил больницы Серова
На Кольцовском тракте автоледи с ребенком протаранила три машины
В Екатеринбурге из-за горящей сауны эвакуировали жилую 6-этажку
Начало недели в Екатеринбурге будет снежным и теплым
Услышал шум – шагай быстрей: над жителями Екатеринбурга нависла угроза
Свердловский епископ призвал общество ориентироваться молодежь
Угонщика самолета из ХМАО проверят на вменяемость в Екатеринбурге
В Литературном квартале Екатеринбурга появится Музей русского горя
Гитары группы «Чайф» долетели до Екатеринбурга
Ждем президента: в Свердловской области на месяц перенесли Сабантуй
«Полагается порицание»: уральский биатлонист опоздал на собственную гонку на Кубке мира
Пострадали только дамы: в самом центре Екатеринбурге ночью «бодались» две иномарки
На окраине Екатеринбурга произошло жуткое ДТП: двое пострадали, один погиб
Так решил Медведев: Екатеринбург стал центром экономического роста
Волейболистки «Уралочки» в непростой схватке победили в матче с красноярским «Енисеем»
Под Екатеринбургом горел полузаброшенный многоквартирник
Горнолыжный курорт «Солнечная долина» дарит гостям «жаркий снег»
Боевой арсенал: в гараже свердловчанина нашли три кило взрывчатки