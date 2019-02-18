2019-02-18T09:05:39+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге из-за горящей сауны эвакуировали жилую 6-этажку

Баня была пристроем многоквартирника
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: служба спасения "Сова"Фото: служба спасения "Сова"
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В Екатеринбурге ранним утром произошел пожар в сауне на улице Печерская, 2. Банное здание было пристроено к жилому многоквартирному дому, поэтому из-за угрозы задымления и распространения огня пожарным пришлось эвакуировать всех жильцов шестиэтажки.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

- Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам эвакуированы 35 человек. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 12 человек личного состава, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Площадь пожара составила 13 квадратных метров.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

К счастью, из людей никто не пострадал. Квартиры дома также уцелели, а вот вещи и внутренняя отделка сауны выгорели, превратившись в пепел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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