2019-02-18T07:42:37+03:00
Общество

Начало недели в Екатеринбурге будет снежным и теплым

Однако к среде снова заметно похолодает
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Столбики термометров будут опускаться день ото дняСтолбики термометров будут опускаться день ото дняФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральская погода то балует екатеринбуржцев оттепелью, то вновь грозит заморозками. Эта неделя не станет исключением. В первые дни горожан ждет тепло, но к середине недели опять вернуться заморозки.

В понедельник, 18 февраля, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, небольшой снег. Дневная температура составит -2, -7 градусов, ночная -6, -11. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду.

Во вторник, 19 февраля, ожидается переменная облачностью, снег, слабая метель. Днем столбики термометров покажут -4, -9 градусов, ночью -8, -13. Ветер северный 4-9 метров в секунду.

В среду, 20 февраля, сохранится переменная облачность и осадки. Днем будет -8, -13 градусов, ночью похолодает до -15, -20. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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