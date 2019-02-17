2019-02-17T16:25:16+03:00
Общество

Услышал шум – шагай быстрей: над жителями Екатеринбурга нависла угроза

Спасатели предупредили о сосульках, которые появились из-за оттепели и снегопада
Лев Истомин
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Сосульки часто растут рядом с водостокомСосульки часто растут рядом с водостокомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские спасатели предупредили жителей Екатеринбурга о большой угрозе, в буквальном смысле нависшей над людьми. В период оттепели и снегопадов на крышах городских зданий скопилась большая масса снега, которая под действием солнечных лучей начала подтаивать. Это стало причиной появления больших сосулек на козырьках домов.

- Будьте осторожны, когда проходите рядом с жилыми домами, особенно, если на крышах есть снежные карнизы, сосульки, - предупреждают в МЧС.

Наибольшая опасность падения льда наблюдается на участках фасадов домов над водостоками, их нужно обходить стороной. Также спасатели дал совет: услышали сверху подозрительный шум – не останавливайтесь и не поднимайте голову, а ускорьте шаг и отойдите от здания. Вполне возможно, что шум связан со сходом снега с крыши.

Если вы увидели глыбы льда, свисающие с карнизов торговых центров или зданий, где много людей – сообщите об этом в администрацию. Если же лед повредил автомобиль – немедленно обращайтесь с ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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