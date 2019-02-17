2019-02-17T16:05:50+03:00
Общество

Свердловский епископ призвал общество ориентироваться молодежь

В Храме-на-Крови прошла первая ночная служба для юношей и девушек
Лев Истомин
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На литургию собрались сотни верующих. Фото: КП.руНа литургию собрались сотни верующих. Фото: КП.ру
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В Екатеринбурге в ночь на 17 февраля в Храме-на-Крови состоялась первая молодежная литургия, собравшая сотни верующих из Екатеринбурга и Свердловской области.

Службу провели епископ Алапаевский и Ирбитский Леонид, которому помогали старший священник храма Максим Миняйло и духовенство этого храма.

В божественной литургии приняли участие молодые люди из приходских клубов и общественных организаций. Здесь же присутствовал писатель и автора книг об эпохи правления императора Николая II Петр Мультатули.

Службу возглавил владыка Леонид из Алапаевска. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Службу возглавил владыка Леонид из Алапаевска. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Отметим, что сегодня в Екатеринбурге завершается Сретенский фестиваль православной молодежи, в честь которого в духовно-просветительском центре Епархии начался бал.

- Молодежь всегда устремлена вперед, их идеализм важен для всех нас как ориентир развития и выхода за пределы бытового спокойствия и удовлетворенности, - заявил по время церковной службы епископ Леонид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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