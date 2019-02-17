2019-02-17T15:04:55+03:00
Общество

Угонщика самолета из ХМАО проверят на вменяемость в Екатеринбурге

Павел Шаповалов сейчас находится в СИЗО
Лев Истомин
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Павел Шаповалов. Фото: скрин с видео СКР по ХМАОПавел Шаповалов. Фото: скрин с видео СКР по ХМАО
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Житель Ханты-Мансийска Павел Шаповалов, который 22 января попытался захватил в небе пассажирский борт, следовавший из Сургута в Москву и направить его в Афганистан, в ближайшее время будет доставлен в Екатеринбург для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

- Он будет доставлен в Екатеринбург. Пока дата экспертизы еще не назначена, - сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР РФ.

Напомним, что через 15 минут после взлета самолет изменил траекторию полета и был направлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где совершил вынужденную посадку. Во время допроса мужчина, захвативший воздушный борт, не смог объяснить мотив своих действий. Сейчас он арестован сроком на 2 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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