В Литературном квартале Екатеринбурга появится Музей русского горя

СЕГОДНЯ 13:57 2019-02-17T13:57:29+03:00

Эту идею обсудили в городской администрации

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Мэрия Екатеринбурга задумалась над развитием Литературного квартала, который находится в самом центре города.

На днях в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала обсудили будущее культурно пространства. По словам начальника городского управления культуры Татьяны Ярошевской, все музеи города обновят концепции к 300-летнему юбилею уральской столицы. Поэтому сейчас культурные учреждения презентуют планы по развитию.

- Ваше учреждение по своей форме – уникальное, в него входит не только ряд музеев, но и парк, и собственный театр, - рассказала Ярошевская.

В ответ научный сотрудник музея Анатолий Каптур раскрыл детали обновления на ближайшие годы. Главная цель этого процесса – формирование нового образа Объединенного музея писателей Урала. Сегодня жители города воспринимают его как разрозненную сеть музеев, которая может получить простое название – Литературный квартал.

Кроме этого отдельные музеи, входящие в комплекс, Каптур предложил переименовать.

- Музей Федора Решетникова может стать Музеем русского горя, что позволит придать творчеству писателя большую узнаваемость, - говорят музейщики.

ИСТОЧНИК KP.RU