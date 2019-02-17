Гитары группы «Чайф» долетели до Екатеринбурга
Инструменты Шахрина и Бегунова забыли погрузить в самолет
Владимир Шахрин снова сможет играть на родном инструментеФото: Алексей БУЛАТОВ
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История с пропажей гитар музыкантов группы «Чайф» Владимира Шахрина и Владимира Бегунова получила продолжение. Вчера уральские рокеры вернулись с гастролей из Москвы, где они отыграли концерт «Зимняя акустика», и только в Екатеринбурге обнаружили исчезновение своих инструментов.
Сегодня выяснилось, что ночью гитары доставили в уральскую столицу другим рейсом.
- Вернулись верные подруги! Все в порядке, в целости и сохранности, - прокомментировали итог ситуации музыканты.
Как выяснилось, гитары никто не крал, их просто забыли погрузить в самолет.
ИСТОЧНИК KP.RU