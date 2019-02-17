Гитары группы «Чайф» долетели до Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 12:17 2019-02-17T12:17:28+03:00

Владимир Шахрин снова сможет играть на родном инструменте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инструменты Шахрина и Бегунова забыли погрузить в самолет

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История с пропажей гитар музыкантов группы «Чайф» Владимира Шахрина и Владимира Бегунова получила продолжение. Вчера уральские рокеры вернулись с гастролей из Москвы, где они отыграли концерт «Зимняя акустика», и только в Екатеринбурге обнаружили исчезновение своих инструментов.

Сегодня выяснилось, что ночью гитары доставили в уральскую столицу другим рейсом.

- Вернулись верные подруги! Все в порядке, в целости и сохранности, - прокомментировали итог ситуации музыканты.

Как выяснилось, гитары никто не крал, их просто забыли погрузить в самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU