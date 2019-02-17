Ждем президента: в Свердловской области на месяц перенесли Сабантуй

СЕГОДНЯ 09:33 2019-02-17T09:33:55+03:00

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В Свердловской области традиционный мусульманский праздник Сабантуй в 219 году состоится на месяц позже, чем обычно. Торжественные мероприятия пройдут не в начале июня, а в середине июля.

Перенос праздника связан с желанием организаторов провести его в Свердловской области вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. ОБ этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов.

- Многие спрашивают о причине переноса даты на такой поздний срок. А мы специально поставили эту дату, потому что в этот период в Татарстане больших событий не ожидается. Значит, мы можем надеяться увидеть у нас в гостях руководство Татарстана, – заявил Салихов на встрече с предпринимателями из соседней республики.

Уже известно, что праздник проведут на окраине Екатеринбурга, где традиционно соберутся больше 2 тысяч человек. Общее число татар, проживающих на Среднем Урале, сегодня составляет больше 135 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU