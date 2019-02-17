«Полагается порицание»: уральский биатлонист опоздал на собственную гонку на Кубке мира

СЕГОДНЯ 08:18 2019-02-17T08:19:30+03:00

Спортсмен мог перепутать время. Фото: Instagram Евгения Гараничева

Позже Евгений Гараничев извинился за странный инцидент

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Странный инцидент приключился на очередном этапе Кубка мира в американском городе Сол-Лейк-Сити 17 февраля с уральским биатлонистом Евгением Гараничевым.

Спортсмен, имея неплохие шансы на призовое место, так как отрыв от лидера гонки между ними составлял всего минуту, просто не вышел на старт гонки.

Позже Гараничев попытался объяснить конфуз на своей страничке в Instagram. Но вышло это не очень убедительно.

- Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт. Извините, - написал биатлонист.

Биатлонист извинился перед болельщиками. Фото: Instagram Евгения Гараничева

По словам комментатора гонки Дмитрия Губерниева, Гараничев мог просто перепутать время старта гонки.

- Это называется нарушением трудовой дисциплины. Для начала за это полагается выговор и порицание, - заявил Губерниев.

Отметим, что пермяк Евгений Гараничев часто проводит свои тренировки в Екатеринбурге. Также он является призером Олимпиады в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU