2019-02-17T08:19:30+03:00
Спорт

«Полагается порицание»: уральский биатлонист опоздал на собственную гонку на Кубке мира

Позже Евгений Гараничев извинился за странный инцидент
Лев Истомин
Поделиться:
Спортсмен мог перепутать время. Фото: Instagram Евгения ГараничеваСпортсмен мог перепутать время. Фото: Instagram Евгения Гараничева
Изменить размер текста:

Странный инцидент приключился на очередном этапе Кубка мира в американском городе Сол-Лейк-Сити 17 февраля с уральским биатлонистом Евгением Гараничевым.

Спортсмен, имея неплохие шансы на призовое место, так как отрыв от лидера гонки между ними составлял всего минуту, просто не вышел на старт гонки.

Позже Гараничев попытался объяснить конфуз на своей страничке в Instagram. Но вышло это не очень убедительно.

- Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт. Извините, - написал биатлонист.

Биатлонист извинился перед болельщиками. Фото: Instagram Евгения Гараничева

Биатлонист извинился перед болельщиками. Фото: Instagram Евгения Гараничева

По словам комментатора гонки Дмитрия Губерниева, Гараничев мог просто перепутать время старта гонки.

- Это называется нарушением трудовой дисциплины. Для начала за это полагается выговор и порицание, - заявил Губерниев.

Отметим, что пермяк Евгений Гараничев часто проводит свои тренировки в Екатеринбурге. Также он является призером Олимпиады в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пострадали только дамы: в самом центре Екатеринбурге ночью «бодались» две иномарки
На окраине Екатеринбурга произошло жуткое ДТП: двое пострадали, один погиб
Так решил Медведев: Екатеринбург стал центром экономического роста
Волейболистки «Уралочки» в непростой схватке победили в матче с красноярским «Енисеем»
Под Екатеринбургом горел полузаброшенный многоквартирник
Горнолыжный курорт «Солнечная долина» дарит гостям «жаркий снег»
Боевой арсенал: в гараже свердловчанина нашли три кило взрывчатки
В Екатеринбурге подросло число преступлений
Житель Каменска-Уральского попытался пронести в тавдинскую колонию партию мобильников
Жители Екатеринбурга в феврале смогут увидеть Меркурий
Февральская оттепель: спасатели назвали самые опасные водоемы Свердловской области
«Повелитель холода» замерз на Шарташе в Екатеринбурге
Строительство Храма на Драме привело к изменению устава Екатеринбурга
Уральские музыканты закрылись в кубе, чтобы их заметили московские продюсеры
В закрытых уральских городах Новоуральске и Лесном появится больше 5000 новых рабочих мест
Выжили назло всем врагам: воины-интернационалисты посетили свердловский главк МВД
В Заречном пьяный лихач на Hyundai покалечил трех человек
Приставы взыскали со свердловчан-должников 19 миллиардов рублей
ФСК ЕЭС установила новые опоры на линии электропередачи, участвующие в выдаче мощности Белоярской АЭС
Автогонки на озере Балтым запретят, устроив там чемпионат по рыбалке
В Екатеринбурге вместо Краснознаменной группы предлагают установить памятник Петру I
Мэр Екатеринбурга назначил главу департамента внутренней политики
Она бросила через плечо, он - поцеловал: уральская дзюдоистка провела спарринг с Владимиром Путиным
В Екатеринбурге в 80 домах на ВИЗе остыли батареи
Банк УРАЛСИБ предлагает программу «Кредит на автомобиль с остаточным платежом»
Народы Урала вместе отметят Масленицу
В Туринске осудили наркокурьера, раскладывающего «синтетику» по подъездам