2019-02-17T07:48:43+03:00
Происшествия

Пострадали только дамы: в самом центре Екатеринбурге ночью «бодались» две иномарки

Один из водителей жестко нарушил ПДД
Лев Истомин
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Фото: Управление ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: Управление ГИБДД по Екатеринбургу
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В самом центре Екатеринбурга – у перекрестка проспекта Ленина и улицы 8 Марта около трех часов ночи столкнулись две иномарки.

Как выяснилось, автолюбитель за рулем «Мерседес Бенц» двигался по 8 Марта со стороны улицы Химиков в направлении Площади 195 года. На перекрестке он не занял заранее крайнее положение на дороге и влетел в иномарку «Рено Логан», который двигался в попутном направлении в левом ряду.

Фото: Управление ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: Управление ГИБДД по Екатеринбургу

- В результате столкновения пострадали два человек, в том числе и 16-летняя школьница, которая находилась в салоне «Рено Логан, ее отвезли в ДМБ №9. Также пострадала 25-летняя пассажирка «Мерседеса», ее с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга» и «закрытая черепно-мозговая травма» доставили в 36-ю ГКБ, - рассказали в Отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Все обстоятельства ДТП будут изучены, после чего сотрудники ГИБДД примут мотивировочное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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