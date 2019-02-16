На окраине Екатеринбурга произошло жуткое ДТП: двое пострадали, один погиб

СЕГОДНЯ 21:15 2019-02-16T21:15:54+03:00

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Очередная смертельная авария произошла сегодня на окраине Екатеринбурга на 7-м километре трассы возле Новосвердловской ТЭЦ.

Автолюбитель за рулем «Ниссан Марч», двигаясь со стороны Екад, при съезде на трассу не пропустил иномарку «Лексус 507, врезавшись в нее. В результате столкновения 31-летняя автоледи и 58-летний пассажир первой иномарки получили травмы различной степени тяжести, а 73-летний пассажир скончался до приезда медиков.

Фото: Управление пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Ведется следствие, по итогам которого будет принято мотивировочное решение, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU