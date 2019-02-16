Так решил Медведев: Екатеринбург стал центром экономического роста
За счет уральской столицы будет развиваться вся страна
Премьер сделал ставку на ЕкатеринбургФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российское правительство во главе с премьером Дмитрием Медведевым включило Екатеринбург в список городов, которые обеспечат стране экономический рост.
Федеральное правительство утвердило стратегию пространственного развития на ближайшие 7 лет. В документе Екатеринбург значится как крупный центр экономического роста более 1% в год.
Кроме уральской столицы в перечне значатся 19 крупных российских мегаполисов, в их числе также оказались Челябинск и Тюмень.
Также в правительстве подчеркнули, что в Екатеринбурге есть условия для формирования научно-образовательных центров мирового уровня.
ИСТОЧНИК KP.RU