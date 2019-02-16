Так решил Медведев: Екатеринбург стал центром экономического роста

СЕГОДНЯ 16:55 2019-02-16T16:55:40+03:00

За счет уральской столицы будет развиваться вся страна

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Российское правительство во главе с премьером Дмитрием Медведевым включило Екатеринбург в список городов, которые обеспечат стране экономический рост.

Федеральное правительство утвердило стратегию пространственного развития на ближайшие 7 лет. В документе Екатеринбург значится как крупный центр экономического роста более 1% в год.

Кроме уральской столицы в перечне значатся 19 крупных российских мегаполисов, в их числе также оказались Челябинск и Тюмень.

Также в правительстве подчеркнули, что в Екатеринбурге есть условия для формирования научно-образовательных центров мирового уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU