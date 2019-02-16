Волейболистки «Уралочки» в непростой схватке победили в матче с красноярским «Енисеем»

СЕГОДНЯ 16:28 2019-02-16T16:28:08+03:00

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Свердловские волейболистки из «Уралочки-НТМК» 16 февраля одержали нелегкую победу в матче с красноярским «Енисеем». Игра окончилась со счетом 3:1.

- Эти команды – принципиальные соперники, поэтому борьба предстояла жаркая, - рассказали в пресс-службе «Уралочки».

Первые два сета уральские спортсменки заметно уступали сопернику. Однако второй сет «Уралочка» все же завершила в свою пользу. А дальше волейболистки из Нижнего Тагила смогли сохранить первенство в игре, хоть это и далось им нелегко.

- Заключительная партия проходила в напряженной борьбе. Таких отрывов долгое время не было. К середине партии «Уралочка» вела плюс 2 очка.

Отметим, что сейчас уральская команда занимает 4 место турнирной таблицы. У наших спортсменок 11 побед и только 5 поражений.

ИСТОЧНИК KP.RU