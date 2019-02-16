2019-02-16T15:04:59+03:00
Происшествия

Под Екатеринбургом горел полузаброшенный многоквартирник

Пожарные целый час боролись с огнем
Лев Истомин
Поделиться:
Фото: пресс-служба регионального МЧСФото: пресс-служба регионального МЧС
Изменить размер текста:

В поселке Шиловка под Екатеринбургом около 14 часов в субботу вспыхнул 7-квартирный частично расселенный жилой дом по улице Береговой.

На место ЧП прибыли 13 пожарных автомобилей и 45 человек личного состава. На локализацию огня потребовалось 45 минут, еще час – на борьбу с огнем.

Фото: пресс-служба регионального МЧС

Фото: пресс-служба регионального МЧС

Площадь пожара составила 60 квадратных метров, огонь уничтожил одну из квартир, а также повредил кровлю. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 8 человек.

По словам чиновников, в горевшем доме сейчас заселены только три квартиры, в которых проживают 10 человек, в том числе 1 ребенок. Погорельцы временно разместились у родственников, остальные – у соседей.

Фото: пресс-служба регионального МЧС

Фото: пресс-служба регионального МЧС

Местные власти предложили жителям барака временно переселиться в детский лагерь «Зарница», но те отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волейболистки «Уралочки» в непростой схватке победили в матче с красноярским «Енисеем»
Горнолыжный курорт «Солнечная долина» дарит гостям «жаркий снег»
Боевой арсенал: в гараже свердловчанина нашли три кило взрывчатки
В Екатеринбурге подросло число преступлений
Житель Каменска-Уральского попытался пронести в тавдинскую колонию партию мобильников
Жители Екатеринбурга в феврале смогут увидеть Меркурий
Февральская оттепель: спасатели назвали самые опасные водоемы Свердловской области
«Повелитель холода» замерз на Шарташе в Екатеринбурге
Строительство Храма на Драме привело к изменению устава Екатеринбурга
Уральские музыканты закрылись в кубе, чтобы их заметили московские продюсеры
В закрытых уральских городах Новоуральске и Лесном появится больше 5000 новых рабочих мест
Выжили назло всем врагам: воины-интернационалисты посетили свердловский главк МВД
В Заречном пьяный лихач на Hyundai покалечил трех человек
Приставы взыскали со свердловчан-должников 19 миллиардов рублей
ФСК ЕЭС установила новые опоры на линии электропередачи, участвующие в выдаче мощности Белоярской АЭС
Автогонки на озере Балтым запретят, устроив там чемпионат по рыбалке
В Екатеринбурге вместо Краснознаменной группы предлагают установить памятник Петру I
Мэр Екатеринбурга назначил главу департамента внутренней политики
Она бросила через плечо, он - поцеловал: уральская дзюдоистка провела спарринг с Владимиром Путиным
В Екатеринбурге в 80 домах на ВИЗе остыли батареи
Банк УРАЛСИБ предлагает программу «Кредит на автомобиль с остаточным платежом»
Народы Урала вместе отметят Масленицу
В Туринске осудили наркокурьера, раскладывающего «синтетику» по подъездам