Под Екатеринбургом горел полузаброшенный многоквартирник
В поселке Шиловка под Екатеринбургом около 14 часов в субботу вспыхнул 7-квартирный частично расселенный жилой дом по улице Береговой.
На место ЧП прибыли 13 пожарных автомобилей и 45 человек личного состава. На локализацию огня потребовалось 45 минут, еще час – на борьбу с огнем.
Фото: пресс-служба регионального МЧС
Площадь пожара составила 60 квадратных метров, огонь уничтожил одну из квартир, а также повредил кровлю. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 8 человек.
По словам чиновников, в горевшем доме сейчас заселены только три квартиры, в которых проживают 10 человек, в том числе 1 ребенок. Погорельцы временно разместились у родственников, остальные – у соседей.
Фото: пресс-служба регионального МЧС
Местные власти предложили жителям барака временно переселиться в детский лагерь «Зарница», но те отказались.
ИСТОЧНИК KP.RU