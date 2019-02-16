Под Екатеринбургом горел полузаброшенный многоквартирник

СЕГОДНЯ 15:04 2019-02-16T15:04:59+03:00

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В поселке Шиловка под Екатеринбургом около 14 часов в субботу вспыхнул 7-квартирный частично расселенный жилой дом по улице Береговой.

На место ЧП прибыли 13 пожарных автомобилей и 45 человек личного состава. На локализацию огня потребовалось 45 минут, еще час – на борьбу с огнем.

Фото: пресс-служба регионального МЧС

Площадь пожара составила 60 квадратных метров, огонь уничтожил одну из квартир, а также повредил кровлю. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 8 человек.

По словам чиновников, в горевшем доме сейчас заселены только три квартиры, в которых проживают 10 человек, в том числе 1 ребенок. Погорельцы временно разместились у родственников, остальные – у соседей.

Фото: пресс-служба регионального МЧС

Местные власти предложили жителям барака временно переселиться в детский лагерь «Зарница», но те отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU