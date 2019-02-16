Боевой арсенал: в гараже свердловчанина нашли три кило взрывчатки
Необычная и крайне пугающая находка обнаружена уральскими сыщиками в обычном с виду гараже жителя города Краснотурьинск Свердловской области.
Здесь стражи порядка нашли: три килограмма взрывчатки, 372 патрона для боевых пистолетов разных калибров, а также два ружья марок Stoeger и Quanttro, детонаторы, два отрезка огнепроводного шнура и даже наркотики.
Все это удалось отыскать и конфисковать за счет оперативной информации, полученной сотрудниками ИК-3, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.
- Разрешения на хранение этого оружия у подозреваемого нет, - заявляют силовики, возбудившие сразу три уголовных дела в отношении владельца гаража.
ИСТОЧНИК KP.RU