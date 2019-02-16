2019-02-16T13:41:37+03:00
Происшествия

Боевой арсенал: в гараже свердловчанина нашли три кило взрывчатки

Мужчина накопил целый склад с боеприпасами
Лев Истомин
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Изменить размер текста:

Необычная и крайне пугающая находка обнаружена уральскими сыщиками в обычном с виду гараже жителя города Краснотурьинск Свердловской области.

Здесь стражи порядка нашли: три килограмма взрывчатки, 372 патрона для боевых пистолетов разных калибров, а также два ружья марок Stoeger и Quanttro, детонаторы, два отрезка огнепроводного шнура и даже наркотики.

Все это удалось отыскать и конфисковать за счет оперативной информации, полученной сотрудниками ИК-3, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

- Разрешения на хранение этого оружия у подозреваемого нет, - заявляют силовики, возбудившие сразу три уголовных дела в отношении владельца гаража.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волейболистки «Уралочки» в непростой схватке победили в матче с красноярским «Енисеем»
Под Екатеринбургом горел полузаброшенный многоквартирник
Горнолыжный курорт «Солнечная долина» дарит гостям «жаркий снег»
В Екатеринбурге подросло число преступлений
Житель Каменска-Уральского попытался пронести в тавдинскую колонию партию мобильников
Жители Екатеринбурга в феврале смогут увидеть Меркурий
Февральская оттепель: спасатели назвали самые опасные водоемы Свердловской области
«Повелитель холода» замерз на Шарташе в Екатеринбурге
Строительство Храма на Драме привело к изменению устава Екатеринбурга
Уральские музыканты закрылись в кубе, чтобы их заметили московские продюсеры
В закрытых уральских городах Новоуральске и Лесном появится больше 5000 новых рабочих мест
Выжили назло всем врагам: воины-интернационалисты посетили свердловский главк МВД
В Заречном пьяный лихач на Hyundai покалечил трех человек
Приставы взыскали со свердловчан-должников 19 миллиардов рублей
ФСК ЕЭС установила новые опоры на линии электропередачи, участвующие в выдаче мощности Белоярской АЭС
Автогонки на озере Балтым запретят, устроив там чемпионат по рыбалке
В Екатеринбурге вместо Краснознаменной группы предлагают установить памятник Петру I
Мэр Екатеринбурга назначил главу департамента внутренней политики
Она бросила через плечо, он - поцеловал: уральская дзюдоистка провела спарринг с Владимиром Путиным
В Екатеринбурге в 80 домах на ВИЗе остыли батареи
Банк УРАЛСИБ предлагает программу «Кредит на автомобиль с остаточным платежом»
Народы Урала вместе отметят Масленицу
В Туринске осудили наркокурьера, раскладывающего «синтетику» по подъездам