Боевой арсенал: в гараже свердловчанина нашли три кило взрывчатки

СЕГОДНЯ 13:41 2019-02-16T13:41:37+03:00

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Необычная и крайне пугающая находка обнаружена уральскими сыщиками в обычном с виду гараже жителя города Краснотурьинск Свердловской области.

Здесь стражи порядка нашли: три килограмма взрывчатки, 372 патрона для боевых пистолетов разных калибров, а также два ружья марок Stoeger и Quanttro, детонаторы, два отрезка огнепроводного шнура и даже наркотики.

Все это удалось отыскать и конфисковать за счет оперативной информации, полученной сотрудниками ИК-3, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

- Разрешения на хранение этого оружия у подозреваемого нет, - заявляют силовики, возбудившие сразу три уголовных дела в отношении владельца гаража.

ИСТОЧНИК KP.RU