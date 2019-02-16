2019-02-16T13:09:57+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге подросло число преступлений

Вырос и процент их раскрываемости
Лев Истомин
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На улицах преступления стали совершать режеНа улицах преступления стали совершать режеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Силовики подвели итоги января в Екатеринбурге. Всего за первый месяц 2019 года в мегаполисе зарегистрировано 1304 преступления, что на 8,6% больше, чем в январе минувшего года.

При этом по данным городской администрации, жители Екатеринбурга стали реже хулиганить в общественных местах и на улицах уральской столицы. Этот показатель за год снизился на 10%. Всего в прошлом месяце горожане совершили 619 преступных деяний в общественных местах и еще 376 на улицах Екатеринбурга.

Вместе с ростом преступности подросла и раскрываемость злодеяний. Так, в январе 2019 года раскрыто 716 преступлений, а в прошлом году – 664.

ИСТОЧНИК KP.RU

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