2019-02-16T12:56:20+03:00
Происшествия

Житель Каменска-Уральского попытался пронести в тавдинскую колонию партию мобильников

Для осмотра пришлось привлечь служебного пса
Лев Истомин
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Заключенных пытались обеспечить нелегальной связьюЗаключенных пытались обеспечить нелегальной связьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Караул исправительной колонии №26 в городе Тавда Свердловской области пленили 36-летнего мужчину, приехавшего из Каменска-Уральского.

15 февраля на автостоянке личного транспорта сотрудников ИК-26 силовики задержали уральца и досмотрели его. При нем был найден черный полиэтиленовый пакет с пятью сверстками, перемотанными скотчем.

Увидев подозрительные свертки, караульные вызвали прапорщика со служебной собакой Вега, а также наряд городской полиции. В пакетах оказались 8 сотовых телефонов и 7 зарядных устройств, которые молодой человек, по всей видимости, намеревался передать заключенным.

Задержанный мужчина для последующего разбирательства передан сотрудникам полиции,сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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