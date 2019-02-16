Февральская оттепель: спасатели назвали самые опасные водоемы Свердловской области
В Свердловскую область в середине февраля пришло неожиданное потепление. Такие же температуры наблюдались в Екатеринбурге и окрестностях и месяц назад, однако тогда тепло в регионе задержалось всего на пару дней.
В связи с почти нулевыми температурами к уральцам с предупреждением обратились спасатели МЧС, которые напоминают: ходить по замерзшим водохранилищам нужно крайне осторожно. Особенно это касается рыбаков.
- Толщина льда на водоемах Свердловской области составляет 45–60 см, что пока является безопасным, но установившаяся теплая для февраля погода, солнце и осадки изменяют структуру льда, и постепенно начинается процесс разрушения ледяного покрова, что незаметно человеческому глазу, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Самыми опасными точками на карте области являются Белоярское, Рефтинское и Среднеуральское водохранилища. Именно в эти водоемы круглый год сбрасываются теплые воды, и лет может быть «подточен» изнутри.
Наиболее подходящими для зимней рыбалки в МЧС называют небольшие водоемы. Однако и на них случаются трагедии, поэтому в одиночку на рыбалку зимой отправляться не стоит. Если е вы все-таки решились отправить за рыбой, нужно запастись спасательным жилетом, который в случае провала под лед, не даст вам утонуть до прибытия помощи. При необходимости нужно звонить по телефону 101.
Отметим, что на транспорте на лет выезжать категорически запрещено.
ИСТОЧНИК KP.RU