Февральская оттепель: спасатели назвали самые опасные водоемы Свердловской области

СЕГОДНЯ 09:31 2019-02-16T09:31:15+03:00

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В Свердловскую область в середине февраля пришло неожиданное потепление. Такие же температуры наблюдались в Екатеринбурге и окрестностях и месяц назад, однако тогда тепло в регионе задержалось всего на пару дней.

В связи с почти нулевыми температурами к уральцам с предупреждением обратились спасатели МЧС, которые напоминают: ходить по замерзшим водохранилищам нужно крайне осторожно. Особенно это касается рыбаков.

- Толщина льда на водоемах Свердловской области составляет 45–60 см, что пока является безопасным, но установившаяся теплая для февраля погода, солнце и осадки изменяют структуру льда, и постепенно начинается процесс разрушения ледяного покрова, что незаметно человеческому глазу, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Самыми опасными точками на карте области являются Белоярское, Рефтинское и Среднеуральское водохранилища. Именно в эти водоемы круглый год сбрасываются теплые воды, и лет может быть «подточен» изнутри.

Наиболее подходящими для зимней рыбалки в МЧС называют небольшие водоемы. Однако и на них случаются трагедии, поэтому в одиночку на рыбалку зимой отправляться не стоит. Если е вы все-таки решились отправить за рыбой, нужно запастись спасательным жилетом, который в случае провала под лед, не даст вам утонуть до прибытия помощи. При необходимости нужно звонить по телефону 101.

Отметим, что на транспорте на лет выезжать категорически запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU