Строительство Храма на Драме привело к изменению устава Екатеринбурга
Горизбирком Екатеринбурга 15 февраля утвердил проект изменения устава уральской столицы. Это сделано для устранения проблем правового регулирования общегородских голосований.
Поводом для изменений стал референдум по вопросу строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. До этого подобная инициатива ни разу не доходила до обсуждений в городской думе.
- Раньше в Екатеринбурге референдумов не проводилось, поэтому отдельные процедуры оказались неурегулированными в уставе города, - сообщили в пресс-службе избиркома.
Изменения затронут срок действия свидетельства о регистрации инициативной группы по референдуму. Данное ограничение будет действовать два года с момента вступления в силу.
Сейчас документы о референдуме переданы в Гордуму Екатеринбурга, депутаты которой в течение 20 дней вынесут решение по этому вопросу. После этого избирком примет решение о регистрации инициативной группы. Далее начнется сбор подписей за проведение народного голосования по вопросу строительства храма. Всего нужно собрать не менее 53 905 подписей.
ИСТОЧНИК KP.RU