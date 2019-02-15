Строительство Храма на Драме привело к изменению устава Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 17:24 2019-02-15T17:24:24+03:00

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Горизбирком Екатеринбурга 15 февраля утвердил проект изменения устава уральской столицы. Это сделано для устранения проблем правового регулирования общегородских голосований.

Поводом для изменений стал референдум по вопросу строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. До этого подобная инициатива ни разу не доходила до обсуждений в городской думе.

- Раньше в Екатеринбурге референдумов не проводилось, поэтому отдельные процедуры оказались неурегулированными в уставе города, - сообщили в пресс-службе избиркома.

Изменения затронут срок действия свидетельства о регистрации инициативной группы по референдуму. Данное ограничение будет действовать два года с момента вступления в силу.

Сейчас документы о референдуме переданы в Гордуму Екатеринбурга, депутаты которой в течение 20 дней вынесут решение по этому вопросу. После этого избирком примет решение о регистрации инициативной группы. Далее начнется сбор подписей за проведение народного голосования по вопросу строительства храма. Всего нужно собрать не менее 53 905 подписей.

ИСТОЧНИК KP.RU