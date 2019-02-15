Уральские музыканты закрылись в кубе, чтобы их заметили московские продюсеры

СЕГОДНЯ 17:10 2019-02-15T17:14:27+03:00

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В день всех влюбленных в одном из торговых центров Екатеринбурга стартовал необычный проект. Ради внимания московских продюсеров несколько молодых музыкантов замуровались в стеклянном кубе и пели песни, однако услышать их можно было только в специальных наушниках, подключённых к кубу. Перформанс запустил телеканал ТНТ совместно с молодыми уральскими музыкантами, которые хотят попасть в шоу «ПЕСНИ», который стартует в эфире 16 февраля в 20.00.

Фото: ТНТ

- Нас не слышно, потому что нам нужен продюсер! Мы молоды, талантливы и уже добились успеха в своем городе, но сейчас мы хотим большего! Мы хотим развития и новых возможностей. Мы делаем свою музыку, мы хотим изменить свою жизнь. Надеемся, что Баста и Тимати дадут нам шанс! Услышьте нас! – говорят музыканты.

Фото: ТНТ

Молодые уральские музыканты мечтают попасть в шоу «ПЕСНИ», поработать с Тимати и Бастой и прославиться на всю страну.

Ради этого они просят помощи жителей Екатеринбурга, которые наверняка смогут оценить такой креативный и неожиданный формат выступления – в специальном звуконепроницаемом кубе. Поддержите талантливых артистов – приходите в ТЦ «Мега», снимайте видео, выкладывайте их в свои соцсети с хештегом #НуженПродюсерПесни. Стеклянный куб простоит в ТЦ «Мега» до 16 февраля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU