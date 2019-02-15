2019-02-15T17:14:27+03:00
Звезды

Уральские музыканты закрылись в кубе, чтобы их заметили московские продюсеры

Куб простоит в ТРЦ до 16 февраля
Олег Галимов
Поделиться:
Фото: ТНТФото: ТНТ
Изменить размер текста:

В день всех влюбленных в одном из торговых центров Екатеринбурга стартовал необычный проект. Ради внимания московских продюсеров несколько молодых музыкантов замуровались в стеклянном кубе и пели песни, однако услышать их можно было только в специальных наушниках, подключённых к кубу. Перформанс запустил телеканал ТНТ совместно с молодыми уральскими музыкантами, которые хотят попасть в шоу «ПЕСНИ», который стартует в эфире 16 февраля в 20.00.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

- Нас не слышно, потому что нам нужен продюсер! Мы молоды, талантливы и уже добились успеха в своем городе, но сейчас мы хотим большего! Мы хотим развития и новых возможностей. Мы делаем свою музыку, мы хотим изменить свою жизнь. Надеемся, что Баста и Тимати дадут нам шанс! Услышьте нас! – говорят музыканты.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Молодые уральские музыканты мечтают попасть в шоу «ПЕСНИ», поработать с Тимати и Бастой и прославиться на всю страну.

Ради этого они просят помощи жителей Екатеринбурга, которые наверняка смогут оценить такой креативный и неожиданный формат выступления – в специальном звуконепроницаемом кубе. Поддержите талантливых артистов – приходите в ТЦ «Мега», снимайте видео, выкладывайте их в свои соцсети с хештегом #НуженПродюсерПесни. Стеклянный куб простоит в ТЦ «Мега» до 16 февраля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Строительство Храма на Драме привело к изменению устава Екатеринбурга
В закрытых уральских городах Новоуральске и Лесном появится больше 5000 новых рабочих мест
Выжили назло всем врагам: воины-интернационалисты посетили свердловский главк МВД
В Заречном пьяный лихач на Hyundai покалечил трех человек
Приставы взыскали со свердловчан-должников 19 миллиардов рублей
ФСК ЕЭС установила новые опоры на линии электропередачи, участвующие в выдаче мощности Белоярской АЭС
Автогонки на озере Балтым запретят, устроив там чемпионат по рыбалке
В Екатеринбурге вместо Краснознаменной группы предлагают установить памятник Петру I
Мэр Екатеринбурга назначил главу департамента внутренней политики
Она бросила через плечо, он - поцеловал: уральская дзюдоистка провела спарринг с Владимиром Путиным
В Екатеринбурге в 80 домах на ВИЗе остыли батареи
Банк УРАЛСИБ предлагает программу «Кредит на автомобиль с остаточным платежом»
Народы Урала вместе отметят Масленицу
В Туринске осудили наркокурьера, раскладывающего «синтетику» по подъездам