2019-02-15T17:08:01+03:00
Общество

В закрытых уральских городах Новоуральске и Лесном появится больше 5000 новых рабочих мест

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, который позволит привлечь в эти города бизнес
Данил СВЕЧКОВ
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Общий объем инвестиций в экономику Новоуральска оценивается в 23,8 миллиардов рублей.Общий объем инвестиций в экономику Новоуральска оценивается в 23,8 миллиардов рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Дмитрий Медведев, председатель правительства России, подписал сегодня постановление, по которому в России появится 14 территорий опережающего развития. Две из них будут созданы в Новоуральске и Лесном. Это должно обеспечить закрытые города новыми предприятиями и, как следствие, новыми рабочими местами.

– В настоящее время подписаны соглашения с 26 потенциальными резидентами в Новоуральске, – сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области. – Общий объем инвестиций оценивается в 23,8 миллиардов рублей, предполагается создание более 4 тысяч рабочих мест.

В Лесном резидентов пока меньше – семь. Ожидается, что город привлечет 4 миллиарда рублей инвестиций. Это даст ему больше тысячи новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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