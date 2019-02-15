Выжили назло всем врагам: воины-интернационалисты посетили свердловский главк МВД

СЕГОДНЯ 16:05 2019-02-15T16:05:45+03:00

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Накануне 30-летней даты со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана десант воинов-интернационалистов из числа ветеранов МВД посетил музейный комплекс свердловского гарнизона полиции. Двадцать три покрытых сединой офицера с орденами и медалями на груди пришли к молодому поколению органов внутренних дел, чтобы поделиться воспоминаниями о нелегких и зачастую трагических боях по защите интересов нашей страны в далекие 80-е прошлого века. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, среди участников памятной встречи полковники в отставке Андрей Командин и Леонид Зонов, подполковники Сергей Дрожащих и Сергей Крохалев, а также майор Владислав Слинкин, родной брат Героя России старшего лейтенанта Дмитрия Слинкина, погибшего при исполнении служебного долга 24 июня 1995 года на территории Чеченской республики.

Владислав и Дмитрий Слинкины оба в то время несли боевую вахту в составе свердловского СОБР. В тот день группа представителей МВД, в том числе два брата, выехала в поселок Новый Старопромысловского района на окраине Грозного. Перед офицерами стояла задача изъять в одном из домов незаконно хранившийся арсенал оружия. Дима шел первым номером в двойке вместе с товарищем лейтенантом Александром Монетовым. Внезапно они попали под обстрел боевиков из пулемета. Получив тяжелые ранения, Дмитрий и Александр продолжали вести огонь, удерживая бандитов в глубине здания и не давая возможности им подступиться к складу с оружием. За проявленное мужество оба офицера удостоены самого высокого воинского звания – Герой России (посмертно).

Увидеть и услышать настоящих героев пришли представители Общественного совета при ГУ МВД области, Совета ветеранов ОВД, а также курсанты Уральского юридического института МВД России и студенты педагогического университета.

ИСТОЧНИК KP.RU