В Заречном пьяный лихач на Hyundai покалечил трех человек
На трассе Екатеринбург-Тюмень 28-летний водитель на Hyundai Accent выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Lada.
Фото: ГИБДД Свердловской области
В результате аварии серьезно пострадали три человека. 56-летнего водителя отечественной легковушки с ушибом грудной клетки, а его пассажирку 59 лет с множественными травмами госпитализировали в Белоярскую больницу. Женщина находится в реанимации.
Фото: ГИБДД Свердловской области
Не меньше досталось и 18-летнему пассажиру иномарки - у молодого человека, который не был пристегнут, сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом нижней челюсти. Сейчас он находится в 36-й больнице Екатеринбурга.
Фото: ГИБДД Свердловской области
- Виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы на месте провели освидетельствование водителя иномарки. При заборе воздуха прибор показал наличие 1,253 мг/л. На водителя составлен административный протокол, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.
Госавтоинспекция просить свердловчан не оставаться равнодушными и немеделенно сообщить о водителе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения по телефону дежурной части УГИБДД (8343) 269-78-00.
ИСТОЧНИК KP.RU