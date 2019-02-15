В Заречном пьяный лихач на Hyundai покалечил трех человек

СЕГОДНЯ 15:49 2019-02-15T15:54:17+03:00

У пострадавших многочисленные и серьезные переломы

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На трассе Екатеринбург-Тюмень 28-летний водитель на Hyundai Accent выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Lada.

Фото: ГИБДД Свердловской области

В результате аварии серьезно пострадали три человека. 56-летнего водителя отечественной легковушки с ушибом грудной клетки, а его пассажирку 59 лет с множественными травмами госпитализировали в Белоярскую больницу. Женщина находится в реанимации.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Не меньше досталось и 18-летнему пассажиру иномарки - у молодого человека, который не был пристегнут, сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом нижней челюсти. Сейчас он находится в 36-й больнице Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Свердловской области

- Виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы на месте провели освидетельствование водителя иномарки. При заборе воздуха прибор показал наличие 1,253 мг/л. На водителя составлен административный протокол, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Госавтоинспекция просить свердловчан не оставаться равнодушными и немеделенно сообщить о водителе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения по телефону дежурной части УГИБДД (8343) 269-78-00.

ИСТОЧНИК KP.RU