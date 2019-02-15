Приставы взыскали со свердловчан-должников 19 миллиардов рублей
Судебные приставы Свердловской области подвели итоги прошлогодней работы. За 2018 год они завершили 925 тысяч дел и взыскали с уральских должников 19 миллиардов рублей.
- Предметом особенного контроля остается взыскание заработной платы. В 2018 году в Свердловской области в пользу работников взыскано 484 миллиона рублей, восстановлены права почти 21 тысячи свердловчан, - рассказали в УФССП по Свердловской области.
Параллельно с увеличением числа завершенных дел, специалисты фиксируют рост количества поданых заявлений. Из-за этого каждый пристав ежедневно должен был разбираться сразу с шестью разными производствами.
В этом случае очень выручил «Банк исполнительных производств». Электронным сервисом за год воспользовались порядка миллиона человек.
ИСТОЧНИК KP.RU