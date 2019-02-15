Приставы взыскали со свердловчан-должников 19 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 15:14 2019-02-15T15:20:49+03:00

Каждый пристав ежедневно должен был разбираться сразу с шестью разными производствами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполнением завершились 925 тысяч дел

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Судебные приставы Свердловской области подвели итоги прошлогодней работы. За 2018 год они завершили 925 тысяч дел и взыскали с уральских должников 19 миллиардов рублей.

- Предметом особенного контроля остается взыскание заработной платы. В 2018 году в Свердловской области в пользу работников взыскано 484 миллиона рублей, восстановлены права почти 21 тысячи свердловчан, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Параллельно с увеличением числа завершенных дел, специалисты фиксируют рост количества поданых заявлений. Из-за этого каждый пристав ежедневно должен был разбираться сразу с шестью разными производствами.

В этом случае очень выручил «Банк исполнительных производств». Электронным сервисом за год воспользовались порядка миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU