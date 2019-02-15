2019-02-15T14:38:27+03:00
Экономика

ФСК ЕЭС установила новые опоры на линии электропередачи, участвующие в выдаче мощности Белоярской АЭС

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Фото: пресс-служба ФСК ЕЭСФото: пресс-служба ФСК ЕЭС
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Работы по замене опор проведены на болотистом участке ВЛ 220 кВ «Белоярская АЭС – Мраморная» после диагностического обследования энергообъекта. Реконструкция позволит повысить надежность выдачи мощности атомной электростанции в энергосистемы Свердловской и Челябинской областей.

На линии установлены двухсекционные опоры нового типа вместо дефектных опор. Использование данных опор значительно сократило стоимость выполнения работ и время на их замену, что является актуальным при работе в условиях болотистой местности и низких температурах.

Линия электропередачи 220 кВ «Белоярская АЭС – Мраморная» имеет протяженность 142 км. Энергообъект проходит по территории Свердловской и Челябинской областей и обеспечивает электроэнергией подстанцию 220 кВ «Мраморная».

ИСТОЧНИК KP.RU

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