Автогонки на озере Балтым запретят, устроив там чемпионат по рыбалке

СЕГОДНЯ 13:50 2019-02-15T14:05:30+03:00

Площадкой для рыбалки должны стать именно те 7,5 квадратных километров, которые занимает ледовый автодром Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Вот уже второй год подготовка к каждым автогонкам на озере Балтым становится для организаторов настоящим испытанием. Завтрашние соревнования - не исключение.

Спортсменам регулярно всячески перекрывают путь к трассе - на этот раз, чтобы гонщики не вышли на лед, Администрация Верхней Пышмы планируют провести здесь чемпионат по рыбной ловле на мормышку. Площадкой для рыбалки должны стать именно те 7,5 квадратных километров, которые занимает ледовый автодром.

- Раньше против нас нанимали вооружённых казаков, лесничих и чоповцев. Теперь чиновники действуют тоньше. Они заманивают любителей зимнего лова на лёд денежными призами, наградами, бесплатными автобусами и другими бонусами. И умалчивают о том, что рыбацкий чемпионат будет идти прямо на работающих раллийных трассах, тем самым они ставят под угрозу жизни и автогонщиков, и рыбаков. Пышминская мэрия сталкивает рыбаков и гонщиков лбами, намеренно создаёт почву для конфликтов, подвергает людей опасности. Это неслыханная подлость, - говорит руководитель ледового автодрома Максим Ченцов.

Противостояние между чиновниками и спортсменами началось в начале прошлого года. Тогда за несколько минут до соревнований к трассе на Балтыме съехались представители Минприроды, полицейские и казаки. В итоге гонка оказалась сорванной, а доступ на лед закрыт.

Несколько месяцев спортсмены обивали пороги всевозможных инстанций и в итоге добились своего. Свердловской областной суд признал запрет гонок незаконным.

Однако за несколько дней до Нового года министерство снова выдало распоряжение о запрете выезда на лед.

ИСТОЧНИК KP.RU