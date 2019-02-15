В Екатеринбурге вместо Краснознаменной группы предлагают установить памятник Петру I

СЕГОДНЯ 12:24 2019-02-15T12:35:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Шесть лет общественники Екатеринбурга добивались того, чтобы на Плотинку вернули демонтированную Краснозаменную группу. И, кажется, получилось. Мэр Александр Высокинский пообещал сделать это до конца года.

Однако в городе тут же начались новые треволнения. Не все жаждут вновь лицезреть в центре города Краснознаменный монумент. Например, православные активисты-создатели «Мемориала Романовых» предлагают установить вместо него памятник Петру I.

- При всей кажущейся социальной значимости возвращения Краснознамённой группы с орденом Ленина именно в центр Екатеринбурга, наш город до сих пор не имеет достойного памятника основателю Уральской столицы, Императору Петру I, - говорят создатели «Мемориала» в соцсетях. - В связи с приближающимся 300-летним юбилеем Екатеринбурга уверены в необходимости создания и установки в центре города монумента реальному основателю города, который был возведён по указу Петра I генерал-майором де Генниным и капитаном Татищевым. Это станет шагом к общему примерению и будет визитной карточкой Екатеринбурга.

Краснознаменную группу убрали в 2013 году, чтобы поставить Олимпийские часы, однако после этого специалисты заявили, что возвращать монумент нельзя из-за нарушений технического регламента.

ИСТОЧНИК KP.RU